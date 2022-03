Pena pecuniaria fissata per la contravvenzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pena pecuniaria fissata per la contravvenzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMMENDA

Significato/Curiosita : Pena pecuniaria fissata per la contravvenzione

Anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della...

Controllata per ogni 38 euro o frazione di ammenda e un giorno di lavoro sostitutivo per ogni 25 euro o frazione di ammenda. il condannato può sempre far cessare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

Altre definizioni con pena; pecuniaria; fissata; contravvenzione; Appena sfornate; Lo regolamenta il codice pena le italiano all art 54; Riparabile mediante una pena o un castigo; Appena uscite dalla fabbrica; La vela fissata al boma; Il braccio cui è fissata la randa; Targa commemorativa fissata nei marciapiedi; Riunione fissata per discutere determinati problemi;