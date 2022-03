Pasto di fine anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pasto di fine anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CENONE

Significato/Curiosita : Pasto di fine anno

Rito del caffè a fine pasto in italia, su italiaatavola.net. ^ il digestivo italiano a fine pasto, su qnm.it. ^ possibile composizione di un antipasto italiano...

cenone (in latino caenon) era una cittadella che sorgeva sulla costa dell'antico lazio, a sud di roma. fungeva da porto ed emporio della città volsca di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

