È opposta alla poppa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È opposta alla poppa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PRUA

Significato/Curiosita : E opposta alla poppa

Vedi poppa (disambigua). la poppa è la parte posteriore di un'imbarcazione, ovvero quella parte situata all'estremità opposta della prua che è possibile...

Qui. se stai cercando la località balneare tedesca, vedi seebad prora. la prua (o prora, termine più arcaico) è l'insieme di strutture della parte anteriore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

opposta al taglio nelle lame; Età opposta alla giovinezza; opposta a splendida... come una giornata; Condotta illecita opposta a quella dolosa; Abilita alla guida; Quelli di mare non alla ttano; Manifesto da appendere alla parete; Mammiferi con arti brevi adatti alla vita acquatica; Gira a poppa nel motoscafo; Per la poppa ta del lattante; 1, Lo è da pochissimo il poppa nte; Sinonimo di poppa nte;