Il monte dove Mosè ricevette il Decalogo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il monte dove Mosè ricevette il Decalogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SINAI

Significato/Curiosita : Il monte dove mose ricevette il decalogo

Molti anni dopo ricevette le tavole della legge del decalogo (es 19,1-3 e seguenti). mentre le fonti jahvista (j) e sacerdotale (p) usano il nome sinai, quelle...

833333 la penisola del sinai (in arabo: , shibh jazirat sina; in ebraico: , o più semplicemente il sinai) è una penisola di forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

Altre definizioni con monte; dove; mosè; ricevette; decalogo; Fiume tra il Piemonte e la Lombardia; È più bassa del monte ; Scrisse Gente in Aspromonte ; Un ottimo vino bianco del Piemonte ; Non sanno dove sbattere la testa; Villaggio commerciale dove si praticano buoni prezzi; Attaccato al dove re; Una zona dove cercare voti; Il fratello maggiore di mosè ; mosè vi condusse il suo popolo; Gli ebrei lo abbandonarono guidati da mosè ; mosè vi ricevette il Decalogo | Giovedì 25 novembre 2021; Mosè vi ricevette il Decalogo | Giovedì 25 novembre 2021; ricevette , sul monte Sinai, le Tavole della Legge; L'immunologo che ricevette il Nobel con Porter per gli studi sulla struttura degli anticorpi; Mosè vi ricevette il Decalogo; Mosè vi ricevette il decalogo | Giovedì 25 novembre 2021; Mosè vi ricevette il decalogo ; Ricevette il decalogo ; Il monte del decalogo ; Cerca nelle Definizioni