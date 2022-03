Mammiferi con arti brevi adatti alla vita acquatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mammiferi con arti brevi adatti alla vita acquatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PINNIPEDI

Significato/Curiosita : Mammiferi con arti brevi adatti alla vita acquatica

mammiferi semi-acquatici largamente distribuiti. non è molto difficile riconoscere una foca. una sagoma agile, filante, con tutti e quattro gli arti modificati...

I pinnipedi (pinnipedia, illiger, 1811) sono una superfamiglia dei carnivori. sono mammiferi semi-acquatici largamente distribuiti. non è molto difficile... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

