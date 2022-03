Locale che può chiudere tardi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale che può chiudere tardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BAR

Cratere bar – cratere meteoritico di marte francia bar – affluente della mosa bar – comune della corrèze (francia) bar-le-duc – comune della mosa (francia)...

Era il locale per la sauna nell antica Roma; Un locale seminterrato di certe ville signorili; Un ufficio locale ; locale con bancone; Nastro metallico per chiudere casse o imballaggi; Sbarra per chiudere una porta; Si possono chiudere con i gemelli; Fa chiudere il set tennistico per 7-6; Un saluto... tardi vo; tardi ... a Londra; Meglio tardi __ mai; Meglio tardi _ mai;