Leggono... i tarocchi - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : CARTOMANTI

Significato/Curiosita : Leggono... i tarocchi

(al numero 11 nei tarocchi rider-waite per la cartomanzia e nei mazzi successivi) l'eremita la ruota la forza (al numero 8 nei tarocchi rider-waite per...

Personalità del consultante o del cartomante stesso. il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vieta l'attività di cartomante (vedi articolo 121 ultimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

