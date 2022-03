Fa funzionare il termosifone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa funzionare il termosifone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALDAIA

Significato/Curiosita : Fa funzionare il termosifone

Valvole termostatiche vengono usate sui caloriferi (radiatori o termosifoni) per regolare il flusso d'acqua calda negli stessi in base alla temperatura richiesta...

Cantiere. queste caldaie sono delle locomobili. infine, una caldaia locomobile in cui l'energia di spostamento è data dalla caldaia stessa grazie all'installazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

