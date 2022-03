Filo per imbastire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Filo per imbastire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : REFE

Significato/Curiosita : Filo per imbastire

Imbastitura con una levapunti. solitamente per imbastire si utilizza un filo, più spesso e morbido di quello usato per la cucitura definitiva, di colore écru...

Trasposizione di significato od allitterazione come nei termini quali lu réfë = il refe (vale a dire il "filo per tessere la tela della vita", del tutto analogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

