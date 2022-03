Cresce nell attesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cresce nell attesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANSIA

Significato/Curiosita : Cresce nell attesa

L'ansia è uno stato psichico di un individuo, prevalentemente cosciente, caratterizzato da una sensazione di intensa preoccupazione o paura, relativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

