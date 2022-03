E costituita da atomi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: E costituita da atomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MOLECOLA

Significato/Curiosita : E costituita da atomi

Liquido e gassoso, è costituita dalle unità elementari degli atomi, a valori di pressione e temperatura sufficientemente elevati la loro esistenza non è possibile...

Stai cercando il personaggio dei fumetti, vedi molecola (personaggio). in fisica e chimica, la molecola (dal latino scientifico molecula, derivato a sua... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

