Consentono spettacolari salti verso il basso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consentono spettacolari salti verso il basso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SCI

Significato/Curiosita : Consentono spettacolari salti verso il basso

Maggiore, caneva e sacile. il sistema, noto come "grande vajont", era concepito per sfruttare al massimo tutte le acque e i salti disponibili del fiume piave...

Altri significati, vedi sci (disambigua). lo sci è un mezzo di trasporto e un'attività sportiva che prevede l'uso degli sci come strumento per la percorrenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

Altre definizioni con consentono; spettacolari; salti; verso; basso; consentono le bevute... più sincere; consentono di seguire i film stranieri in lingua originale; consentono di coltivare fiori anche d inverno; consentono al fantino di... guidare; Il genere TV che spettacolari zza le news; Affluente della Garonna che forma spettacolari gole; Di effetto, spettacolari ; Serve per fare alti salti ; Rettile asiatico che spicca salti da un albero all altro; Lo sono sempre i salti nel buio; Un appoggio nei salti più alti; Un traverso ne del calciatore; Curva verso l interno; Pieno di umanità verso il prossimo; Teologo francese del IX secolo noto per un controverso scritto sull eucaristia; Si costruiscono incominciando dal basso ; Si guardano dal basso ; Stato con basso ra; Sigla di Campobasso ; Cerca nelle Definizioni