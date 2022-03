Lo colpisce il buon tiratore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo colpisce il buon tiratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BERSAGLIO

Significato/Curiosita : Lo colpisce il buon tiratore

Buono. alcuni credono di sentire il proiettile mentre colpisce il bersaglio. per avere un buon tiro nel lungo raggio occorre buona tecnica di sparo alla...

Disambiguazione – se stai cercando la frazione di oggiono (lc), vedi bersaglio (oggiono). un bersaglio è tutto ciò che si vuol colpire, sia con il tiro di una arma... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

Altre definizioni con colpisce; buon; tiratore; Non colpisce chi e all ombra; Lo colpisce chi mira giusto; colpisce il naso; Malattia che colpisce le orecchie; È sempre di buon umore; Nato sotto una buon a stella; Sono tutte fandonie belle e buon e; Un... po di buon senso; Le ha doppie il tiratore ; tiratore scelto, appostato in posizione strategica; Inquadrato dal tiratore ; Lo regola il tiratore ;