Ci va chi veste su misura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci va chi veste su misura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SARTORIA

Significato/Curiosita : Ci va chi veste su misura

Recava in sartoria, laddove il sarto prendeva le misure sui clienti, tagliava e cuciva capi d'abbigliamento. con il passare dei secoli la sartoria divenne...

Altre definizioni con veste; misura; veste ...la mano; La veste di Cicerone; Il laboratorio di chi veste su misura; Chi investe deve fare attenzione a quella speculativa; Si usa per misura re le profondità marine; Si usa per misura re; Unità di misura d informazione nel computer; misura inglese che vale 0,91 m;