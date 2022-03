La capitale della Liberia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale della Liberia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MONROVIA

Significato/Curiosita : La capitale della liberia

Significati, vedi liberia (disambigua). coordinate: 6°32'n 9°45'w / 6.533333°n 9.75°w6.533333; -9.75 la liberia, ufficialmente repubblica di liberia, è uno stato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi monrovia (disambigua). monrovia (afi: /mon'rvja/), con una popolazione di 1 010 970 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

