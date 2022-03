Un cane inglese da ferma simile al bracco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cane inglese da ferma simile al bracco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POINTER

Significato/Curiosita : Un cane inglese da ferma simile al bracco

Riconosciute dalla fci: il più diffuso bracco ungherese a pelo corto, (standard n. 57, gruppo 7, sezione 1) il più raro bracco ungherese a pelo duro, (standard...

Il pointer è una razza canina di origine britannica che prende il nome dalla sua capacità di puntare la preda (to point in lingua inglese). le origini... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

Altre definizioni con cane; inglese; ferma; simile; bracco; Un cane da slitta; Un cane ... dalle gambe molto corte; Le Alpi sudamericane ; Un colpetto sulla testa del cane ; L appellativo del baronetto inglese ; Fiume in inglese ; Famoso trio rock inglese ; Matthew, filosofo inglese teorico del deismo; ferma glio a C; Vi si è ferma lo Cristo in un romanzo di Carlo Levi; Può girare stando ferma ; Afferma zione semplice; Uccello simile al corvo; Un liquore messicano simile alla tequila; Uno strumento simile al clarinetto; È simile all orcio; E' simile al bracco ; Il bracco neri del programma tv Forum; Il bracco dell’Etna; Sorveglia i bracco nieri; Cerca nelle Definizioni