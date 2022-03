La Bce può tagliare quello del denaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Bce può tagliare quello del denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COSTO

Significato/Curiosita : La bce puo tagliare quello del denaro

Dipendenti, nell'ambito del programma di privatizzazioni delle aziende a partecipazione statale concordato con la «troika» (ue, bce e fmi). syriza ha partecipato...

Il costo, nell'economia, direzione aziendale e contabilità, indica l'espressione in moneta o altro valore numerario del valore dei beni e servizi utilizzati... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

