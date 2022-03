La zona storica d una città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La zona storica d una città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CENTRO

La zona storica d una citta

Transnistria dal 1992. la città è situata all'interno della zona cuscinetto creata al termine della guerra di transnistria. la città viene documentata nel...

centro abitato – località abitata costituita da un nucleo di edifici ed abitazioni, costituente una forma autonoma di vita sociale centro storico – la...

Altre definizioni con zona; storica; città; La zona con Busseto e Fidenza; La zona con Montalcino; Lo scanzona to spirito proprio dei giovani universitari; Sgombrare una zona ; storica serie di videogiochi; Riassunto di un opera storica antica; di Marzo: data storica ; È storica la Tarpea; Un mezzo pubblico presente in alcune grandi città ; Porta un cantante da una città all altra; città francese nota per la senape; La città dell Inferno dantesco; Cerca nelle Definizioni