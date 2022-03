Volontà di fare cose di cui si è incapaci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Volontà di fare cose di cui si è incapaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VELLEITÀ

Altre definizioni con volontà; fare; cose; incapaci; Colui che mette per iscritto le sue ultime volontà ; Non manca agli uomini di buona volontà ; Un... po di volontà ; Coincide con la volontà ; Non fare sul serio; Imitata nel fare ; Arrestare, fare prigioniero; Darsi da fare ; Così stando le cose ..; Una che sa molte cose ; Lo temono le cose fragili; Le cose che si hanno gratis; Il fisico che studiò l incapaci tà di distinguere i colori; Del tutto incapaci nel lavoro; Del tutto incapaci ; incapaci ... di finezze;