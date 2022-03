Vino rosso dell Umbria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vino rosso dell Umbria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TORGIANO

Significato/Curiosita : Vino rosso dell umbria

"montefalco (vino)" rimanda qui. se stai cercando la docg sagrantino di montefalco, vedi sagrantino di montefalco. il montefalco rosso è un vino doc la cui...

Del vino. torgiano è infatti rinomata, in italia e nel mondo, per i suoi vini doc e docg. classificazione climatica: zona d, 2014 gr/g torgiano fa parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

