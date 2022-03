Vi venne realizzata la prima bomba atomica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi venne realizzata la prima bomba atomica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LOS ALAMOS

Significato/Curiosita : Vi venne realizzata la prima bomba atomica

la bomba atomica (chiamata anche "bomba a" secondo una terminologia desueta, o talvolta indicata con il nome improprio "bomba nucleare") è il nome con...

los alamos è una città della contea di los alamos nel nuovo messico, negli stati uniti. qui è stata costruita la prima bomba atomica al mondo, che era... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

