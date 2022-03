Variante cinese di arti marziali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Variante cinese di arti marziali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SHAOLIN

Significato/Curiosita : Variante cinese di arti marziali

Introdotte in occidente le arti marziali orientali e talvolta viene associata solo a queste ed in particolare alle arti marziali cinesi, giapponesi e coreane...

Lo shàolín-sì (, tempio di shàolín, giapponese shorin-ji, coreano sorimsa), è un importante tempio nella storia del buddhismo cinese. si trova nell'attuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con variante; cinese; arti; marziali; variante del tiro al piattello; Dà nome a una variante del circuito di Monza; Una variante del poker con alcune carte scoperte; Una variante di Giacomo; Nome di donna... in cinese ; Si leggono in cinese ; Danno nome a una zuppa della cucina cinese ; Il Kiang fiume cinese ; La parti colare corsa acrobatica in cui si superano muri, panchine, scale; I parti giani combattenti seguaci di Ho Chi Minh; Quarti eri della città; arti colo per... femmes; Indica il livello di abilità nelle arti marziali ; Forma d'allenamento che simula arti marziali ; Videogame su un brutale torneo di arti marziali ; Divisa con cui si praticano le arti marziali ;