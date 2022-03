Si usava per filare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usava per filare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FUSO

Significato/Curiosita : Si usava per filare

Che un contadino sta falciando; esso è attraversato da un filare di alberi oltre il quale si può scorgere una mandria al pascolo. la visione centrale è...

Zona di un fuso orario, consentono di impostare gli orologi di una regione o di uno stato sull'ora solare media del meridiano centrale del fuso in cui la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con usava; filare; Si usava con l esca; Li usava no i tipografi; usava la scure o la corda; Sistemi di reti che usava no gli uccellatori, oggi vietati; Profilare grossolanamente; Era usata per filare a mano; Per infilare le scarpe; Fa filare le reclute; Cerca nelle Definizioni