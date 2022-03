Si usa per misurare le profondità marine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per misurare le profondità marine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SONAR

Significato/Curiosita : Si usa per misurare le profondita marine

Un particolare tipo di strumento ecometro ultracustico usato per misurare la profondità del mare (laghi, fiumi ecc.), trasmettendo impulsi sonori. questo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sonar (disambigua). il sonar (termine che nasce come acronimo dell'espressione inglese sound...

