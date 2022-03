Uno squarcio nella carena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno squarcio nella carena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FALLA

Significato/Curiosita : Uno squarcio nella carena

Riportare l'ufficiale italiano dov'era. all'ora prevista l'esplosione squarciò la carena della corazzata provocando l'allagamento di diversi compartimenti...

falla (filippine) – centro abitato delle filippine falla (svezia) – centro abitato della svezia fallà – colline della calabria monte falla – montagna dell'antartide... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con squarcio; nella; carena; Lo squarcio ... chiesto da chi vuole un passaggio!; Si tengono nella pisside; La città campana in cui sarebbe nato Pulcinella ; I gol nella propria porta; nella crosta e nella polpa; Fa breccia nella carena ; In quello di carena ggio si riparano navi; Cè quello di carena ggio; Cambiano la carena in Marina; Cerca nelle Definizioni