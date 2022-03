Ha una tromba che non suona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha una tromba che non suona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCALA

Significato/Curiosita : Ha una tromba che non suona

Significati, vedi tromba (disambigua). la tromba è uno strumento musicale appartenente alla famiglia degli ottoni. tra gli ottoni è quello che suona nella parte...

Disambiguazione – "la scala" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi la scala. coordinate: 45°28'03n 9°11'21e / 45.4675°n 9.189167°e45... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con tromba; suona; Il medico che diede nome alla tromba dell orecchio; La tromba degli araldi; Una tromba d'aria; Beve con la tromba ; Li suona vano i trovatori; Risuona ... di ronzii; Lo suona va George Harrison, l ex Beatle; Non suona mai in piedi; Cerca nelle Definizioni