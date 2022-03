Una discussione polemica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una discussione polemica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SCHERMAGLIA

Significato/Curiosita : Una discussione polemica

Perfino la teologia cristiana vanta una tradizione polemica che dispone di un apparato formale preciso, laddove la polemica non è altro che il contrario dell'apologetica...

Disambiguazione – se stai cercando il termine nei videogiochi, vedi schermaglia (videogiochi). la schermaglia è una tattica di contesa o scontro, verbale o fisico,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con discussione; polemica; Una discussione tirata per le lunghe; L arte di discutere per il gusto della discussione ; Una discussione sui giornali; Una discussione da talk show; Creare confusione e polemica ; Violenta polemica ... ronzante e pungente; polemica in centro; Diverbio, polemica ; Cerca nelle Definizioni