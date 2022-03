Una casa di cura dalla quale non si esce guariti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una casa di cura dalla quale non si esce guariti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CRONICARIO

Significato/Curiosita : Una casa di cura dalla quale non si esce guariti

Del dottor nathan riggs, esce di scena nel quinto episodio della stagione dopo essere entrato nel cast regolare della serie dalla dodicesima stagione. è...

Materiale riportato alla luce nell'area del tofet e in quella del cosiddetto cronicario indicano che il centro fosse pienamente attivo almeno a partire dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con casa; cura; dalla; quale; esce; guariti; Una caffettiera da casa ; Il casa to di Lady Di; Profonda disaffezione patologica per la propria casa ; Un titolo di casa Savoia; cura delle malattie mentali; Tipo di assicura zione per automobilisti; Unipol __ , Compagnia assicura tiva; L insieme degli organi che assicura no gli scambi gassosi fra l organismo e l ambiente; Accecata dalla collera; Un po alterato dalla collera; Allontanare dalla verità; La qualità di ciò che è permesso dalla legge; Vassoio a scompartimenti sul quale si servono... gli hors-d oeuvre; L arma con la quale venne ferito Gesù; Donna con la quale ci si può confidare; Il tempo per il quale si giura d amare; Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco; Con quella di pesce si addensano i dolci; Un enorme pesce piatto; Accresce pregio al fiore; Cerca nelle Definizioni