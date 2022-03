Trasvolò in aereo la Manica nel 1909 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasvolò in aereo la Manica nel 1909. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BLERIOT

Significato/Curiosita : Trasvolo in aereo la manica nel 1909

Trasvolate: louis blériot, che trasvolò la manica nel 1909. è a bordo dello stesso aereo che l'italiano cesare suglia nel 1913 effettuerà, attraversando...

Il blériot xi era un monoplano monomotore progettato dal francese raymond saulnier; con questo aereo, che rivoluzionò le regole della progettazione aeronautica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Il pilota che trasvolò la Manica nel 1909; Louis __, pilota che trasvolò per primo La Manica; aereo da caccia russo; Un moderno velocissimo aereo da caccia; L Harbor dell attacco aereo nipponico del 1941; Un aereo monoposto da diporto; Il paradiso degli eroi della mitologia germanica ; Località balneare francese sulla manica ; L olio d oltremanica ; Uno d Oltremanica ; Il pilota che trasvolò la Manica nel 1909 ; Fu fondata in Israele nel 1909 ; Il Marconi premio Nobel per la fisica nel 1909 ;