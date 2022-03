Tra i PC e la rete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra i PC e la rete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MODEM

Significato/Curiosita : Tra i pc e la rete

Una dotazione tipica di base per i pc fissi, per i quali risulta però installabile a posteriori. la scheda di rete e l'antenna ad essa associata comunicano...

Il modem (modulatore-demodulatore, dall'inglese modulator-demodulator), nelle telecomunicazioni ed elettronica, è un dispositivo di ricetrasmissione che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

