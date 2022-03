Terribili campi di prigionia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terribili campi di prigionia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LAGER

Significato/Curiosita : Terribili campi di prigionia

Guerra, il numero di internati nei campi di prigionia e nelle colonie crebbe di nuovo rapidamente e raggiunse circa due milioni e mezzo di persone all'inizio...

Disambiguazione – se stai cercando il tipo di birra, vedi lager (birra). lager è un termine tedesco che indica cumulativamente i campi di concentramento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

