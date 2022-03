Tende a trovare i punti comuni delle varie confessioni cristiane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tende a trovare i punti comuni delle varie confessioni cristiane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IRENISTA

Significato/Curiosita : Tende a trovare i punti comuni delle varie confessioni cristiane

confessioni, scritte intorno al 400, sono la storia della sua maturazione religiosa. il nocciolo del pensiero agostiniano presente nelle confessioni sta...

Dissidio fra sostenitori del partito orangista e sostenitori della politica irenista del gran pensionario coincise con la rottura dell'unità religiosa fra i...

