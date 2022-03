Tazza senza manico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tazza senza manico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCODELLA

Significato/Curiosita : Tazza senza manico

Oggetti da collezione. a una tazza di questo tipo può essere abbinato, oltre al piattino, anche un cucchiaino d'argento col manico dotato di un intarsio di...

