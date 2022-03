I suoi semi si offrono, salati, con gli aperitivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I suoi semi si offrono, salati, con gli aperitivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PISTACCHIO

Significato/Curiosita : I suoi semi si offrono, salati, con gli aperitivi

(40-50%). i semi di arachide vengono solitamente consumati dopo tostatura. le applicazioni più frequenti sono l'accompagnamento di aperitivi, dove si consumano...

Recenti ragioni ideologiche, secondo la quale "pistacchio" derivi dall'arabo (fustuaq). il pistacchio è un albero, caducifoglie e latifoglie, può raggiungere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con suoi; semi; offrono; salati; aperitivi; È celebre negli Usa per i suoi talk show; Firma i suoi graffiti con un tag; Alleva i figli non suoi ; Generale romano famoso per i suoi banchetti; Dissemi nati di punte o difficoltà; C è quello di semi vari; Appartenente ad una antica popolazione di lingua semi tica; Un locale semi nterrato di certe ville signorili; Si dice di cavalli che soffrono d asma; Soffrono dolori articolari; offrono bocconi insidiosi; Si offrono spontaneamente; L... insalati era dei tennisti; Lo sono i piatti un po’ più salati del normale; Conti così salati ... che prosciugano il sangue; Sono tutti più o meno salati ; L'Aperol degli aperitivi ; Le tipiche pietanze spagnole per aperitivi ; Spaccio di aperitivi ; Si servono con gli aperitivi ; Cerca nelle Definizioni