Strade in forte pendio - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : CHINE

Significato/Curiosita : Strade in forte pendio

Numerati in progressione dal basso verso l'alto e si susseguono con andamento serpeggiante lungo il pendio montano dal forte san carlo fino al forte tre denti...

chiné /i'ne/ è un tessuto di seta, ad armatura tela, di colore screziato, caratterizzato da disegni dai contorni sfumati ottenuti con la colorazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

