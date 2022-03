Sporto fuori dal finestrino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sporto fuori dal finestrino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PROTESO

Significato/Curiosita : Sporto fuori dal finestrino

Quando lo riportarono indietro in fretta l'uomo stava penosamente sporto fuori dal finestrino, scrutando l'orizzonte per veder riapparire il campanile. solo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi protesi (disambigua). una protesi è un dispositivo artificiale atto a sostituire una parte del...

