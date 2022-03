Vi sostano le navi alla fonda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi sostano le navi alla fonda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RADA

Significato/Curiosita : Vi sostano le navi alla fonda

Asciuga le lacrime con un fazzolettone rosso, l'altra bimba che tende le braccia. sullo sfondo sono ancorate, scure e avvolte dal fumo, le navi alla fonda, con...

La verchovna rada dell'ucraina (in ucraino: ; in italiano: consiglio supremo dell'ucraina) è il parlamento monocamerale dell'ucraina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con sostano; navi; alla; fonda; Vi sostano le macchine agricole; sostano in basi aeree russe; Vi sostano macchine agricole; sostano nei posteggi; Si getta dalle navi ; Uno strumento, ormai superalo, utile ai navi ganti; È solito seguire squali ma anche navi ; Orme... di navi ; Cambiano la pala in spalla ; Frutto estivo dalla forma molto appiattita; I due astucci di cuoio nero che gli Ebrei legano al polso e alla testa; Una pesca a polpa gialla ; Benjamin fra i padri fonda tori degli USA; Sigfried tra i fonda tori del Ciam; Profonda mente azzurre; Profonda disaffezione patologica per la propria casa; Cerca nelle Definizioni