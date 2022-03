Sono nati nel 1962 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono nati nel 1962. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SESSANTENNI

Significato/Curiosita : Sono nati nel 1962

Voce principale: 1962. 1º gennaio jana angelakis, ex schermitrice statunitense lael brainard, economista statunitense paola capriolo, scrittrice e traduttrice...

Michell. la pellicola narra la storia di kempton bunton, pensionato sessantenne e tassista, che nel 1961 rubò il dipinto portrait of the duke of wellington... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con sono; nati; 1962; Tante sono le zampe delle mosche; C è chi lo dice per sono ; Lo sono i mango giapponesi; sono lontane in Touring Club; I nati vi di Nicosia e Famagosta; Disseminati di punte o difficoltà; Sono tutti nati a Rovigo; nati vo di Teheran; Quello Vaticano II iniziò nel 1962 ; Film di Melville con Jean Paul Belmondo del 1962 ; Nato a New Haven il 12 marzo 1962 , è un attore statunitense; Quello Vaticano II si tenne tra il 1962 e il 1965; Cerca nelle Definizioni