Sobbalza per quel che bolle in pentola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sobbalza per quel che bolle in pentola.

Soluzione 9 lettere : COPERCHIO

Significato/Curiosita : Sobbalza per quel che bolle in pentola

Volpe sobbalza soltanto a sentirne il nome temendo cosa potrebbe accadere se venissero scoperti. il postiglione prima lo rassicura dicendogli che lì i...

Tramite le braccia allargate, decorano la cima del coperchio e hanno la funzione di manico. il coperchio è decorato da tre fregi concentrici: al centro un'infiorescenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con sobbalza; quel; bolle; pentola; Fa sobbalza re l automobilista disattento; Si grida sobbalza ndo; sobbalza re per un'emozione; Fa sobbalza re i pedoni; Ci sono quel li a lenti bifocali; quel la di violino è di sol; Ci sono quel le pronominali; C è quel lo di semi vari; Sono bolle ttini meteorologici; Il recipiente in cui ribolle il mosto; Doppie in bolle tta; Chi è al corrente... sa quello che ci bolle dentro; La pentola per la polenta; Arde sotto la pentola ; Il fisico francese inventore della pentola a pressione; Fa bollire la pentola ; Cerca nelle Definizioni