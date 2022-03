Situazione imbarazzante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Situazione imbarazzante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GUAIO

Significato/Curiosita : Situazione imbarazzante

situazione imbarazzante (bachelor mother) è un film del 1939 diretto da garson kanin. divertente commedia degli equivoci in stile hollywood anni trenta/quaranta...

Grosso guaio a chinatown (big trouble in little china) è una pellicola cinematografica del 1986, diretta da john carpenter; è interpretato da kurt russell... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con situazione; imbarazzante; L insieme dei documenti che descrivono la situazione patrimoniale dell azienda; Indica la situazione economica delle famiglie sigla; situazione di tensione; La situazione che si vorrebbe far rivivere ma che... non è mai buona; Agire in maniera buffa o imbarazzante : rendersi __; Ha un fascino imbarazzante !; Cerca nelle Definizioni