Sito per acquisti collettivi - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : GROUPON

groupon (parola composta derivata da "group + coupon") è un'azienda operante nel settore dei gruppi d'acquisto che permette ai consumatori iscritti di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

L id che permette di essere riconosciuti da un computer o un sito web; _ Avitabile, sassofonista e composito re; Dà il nero per condire uno squisito risotto; Knox: il deposito d oro degli USA; Permettono acquisti più facili | Venerdì 26 novembre 2021; Permettono acquisti più facili | Venerdì 26 novembre 2021; Colosso degli acquisti online con sede a Seattle; Una carta che si dona per futuri acquisti ing; Scienza che studia con metodi matematici fenomeni collettivi ; Suoni collettivi di voci; Relativi ai pasti collettivi