Un siluro che sfreccia su piste ghiacciate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un siluro che sfreccia su piste ghiacciate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BOB

Significato/Curiosita : Un siluro che sfreccia su piste ghiacciate

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bob (disambigua). il bob (dall'inglese bobsleigh) o guidoslitta è uno sport invernale nel quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

