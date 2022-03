Shinzo , ex Primo Ministro giapponese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Shinzo , ex Primo Ministro giapponese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ABE

Significato/Curiosita : Shinzo , ex primo ministro giapponese

shinzo abe ( abe shinzo; nagato, 21 settembre 1954) è un politico giapponese. delfino dell'ex primo ministro jun'ichiro koizumi, abe è stato il più...

Shinzo abe ( abe shinzo; nagato, 21 settembre 1954) è un politico giapponese. delfino dell'ex primo ministro jun'ichiro koizumi, abe è stato il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con shinzo; primo; ministro; giapponese; shinzo , ex-primo ministro giapponese; primo elemento di parole composte nelle quali significa sonno; Cambia nome il primo giorno; Un primo piatto di pasta all uovo; Dal primo sino all ultimo; ministro del culto protestante; ministro in breve; Benedetto storico Primo ministro ; Il cardinale nominato primo ministro da Luigi XIII; Arcipelago giapponese ; Studio della cultura giapponese ; Il tipico liquore giapponese ; Il liquore giapponese ; Cerca nelle Definizioni