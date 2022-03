Sforzo, lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sforzo, lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FATICA

Significato/Curiosita : Sforzo, lavoro

Massimo sforzo fisico, mostrando qualsiasi flusso anomalo di sangue verso il tessuto muscolare del cuore (il miocardio). infatti in corso di sforzo fisico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fatica (disambigua). la fatica o affaticamento è una sensazione soggettiva di stanchezza ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

