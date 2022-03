La sede del Senato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sede del Senato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PALAZZO MADAMA

Significato/Curiosita : La sede del senato

Altri significati, vedi senato della repubblica (disambigua). il senato della repubblica (spesso abbreviato semplicemente in senato), nel sistema politico...

palazzo madama è un edificio storico italiano che si trova a roma. costruito nel xv secolo dalla famiglia fiorentina dei medici, deve il suo nome a margherita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

