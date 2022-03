Scrisse Bacco in Toscana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse Bacco in Toscana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : REDI

Significato/Curiosita : Scrisse bacco in toscana

Redi il quale, oltre ad elogiarlo nell'opera bacco in toscana (montepulciano d'ogni vino è il re!), scrisse un'ode al conte federico veterani dedicata esclusivamente...

Francesco redi (arezzo, 18 febbraio 1626 – pisa, 1º marzo 1697) è stato un medico, naturalista e letterato italiano. è il fondatore della biologia sperimentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

