Lo sbirro impersonato da Bud Spencer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sbirro impersonato da Bud Spencer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIEDONE

Significato/Curiosita : Lo sbirro impersonato da bud spencer

Regista enzo barboni (firmatosi sempre con lo pseudonimo di e.b. clucher) e con protagonisti gli attori bud spencer e terence hill (nomi d'arte degli italiani...

piedone lo sbirro è un film del 1973 diretto da steno. è il primo film della tetralogia di piedone. napoli. joe, un militare americano sotto effetto di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con sbirro; impersonato; spencer; Il cuore dello sbirro ; __ Spencer è Piedone lo sbirro ; L Indiana impersonato da Harrison Ford; Il Moss che ha impersonato Ridge in Beautiful; Il mutante impersonato da Hugh Jackman; Il comico Mr. impersonato da Rowan Atkinson; Il Terence partner di Bud spencer in molti film; Un film con Bud spencer : __ l africano; Film del 1956 con spencer Tracy; Anche gli angeli li mangiano... per Bud spencer ; Cerca nelle Definizioni