Si sbarra per ripararla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si sbarra per ripararla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : VIA

Significato/Curiosita : Si sbarra per ripararla

Arrivava nella piazza della città per giocare, i genitori velocemente nascondevano i loro figli in un grande forno per ripararli. gesù, accortosi di ciò, chiedeva...

Anónima) via – album discografico di marina arcangeli del 1981 via – brano musicale di claudio baglioni del 1981 via – singolo di raf del 2001 via (in cirillico:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con sbarra; ripararla; sbarra menti per gli spettatori; Delimitare una zona sbarra ndone l accesso; sbarra no i fiumi; sbarra per chiudere una porta; Cerca nelle Definizioni