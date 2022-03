Il Santo battezzato da sant Ambrogio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Santo battezzato da sant Ambrogio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AGOSTINO

Significato/Curiosita : Il santo battezzato da sant ambrogio

Fatte costruire da sant'ambrogio. edificata tra il 379 e il 386 in epoca romana tardoimperiale per volere del vescovo di milano ambrogio, nell'epoca in...

Pensiero, e nella vita di agostino, scritta dal suo amico e discepolo possidio, che narra l'apostolato del santo. agostino, di etnia berbera o punica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

