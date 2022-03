Ruvide come certe mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ruvide come certe mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALLOSE

Tecnica di pesca utilizzata, ma lo si rilascia in acqua. non ci sono notizie certe sull'origine di questo comportamento, ma possiamo dare per certo che abbia...

Il corpo calloso è una commissura intermisferica del cervello presente nei mammiferi placentati. si tratta di un fascio di assoni che interconnette i... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con ruvide; come; certe; mani; Grossolanità, ruvide zza; Elimina la ruvide zza; Hanno ruvide criniere; Privi di ruvide zze; Le membrane come la pleura; Poemi come La secchia rapita; Un orologio come il cartel; I modelli come la Cayenne; certe , ben difese; Possono lasciarli certe macchie; Squillanti come certe risate; Discutibile come certe questioni; Tazza senza mani co; Una in Germani a; __ Nero: bagna la Romani a; 155 romani ; Cerca nelle Definizioni